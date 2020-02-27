تسجيل
09:34 GMT27 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    رئيس وزراء العراق المعين حديثا يلقي خطابا متلفزا في بغداد

    أول من حاكم صدام حسين... ضمن الحكومة العراقية الجديدة

    © REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104440/49/1044404999.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002271044689164-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86--%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-/

    تستعد الحكومة العراقية الجديدة التي تواجه خلافات سياسية، ورفضا شعبيا واسعا، لتصويت مجلس النواب على تشكيلتها الوزارية في جلسة من المقرر عقدها اليوم، وسط ترجيح بتأجيلها لعدم اكتمال نصاب النواب، ومقاطعتهم.

    وبعد أسبوع حافل بالمفاوضات بين الكتل السياسية، ورئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لم يعلن النواب قرارهم الأخير بالحضور إلى الجلسة، والتصويت على الوزراء الذين تعذر البعض منهم تلبية لمطالب المتظاهرين بتجديدهم لثورتهم المليونية الثلاثاء الماضي، 25 شباط/فبراير.

    اعتراض كردستاني

    لوح نواب الكتل الكردستانية، مقاطعتهم لجلسة البرلمان، المزمع عقدها اليوم الخميس، حال عدم تلبية رئيس الحكومة استحقاق الإقليم في تقديم ممثليه للوزارات ضمن الكابينة الحكومية الجديدة.

    رئيس وزراء العراق المعين حديثا يلقي خطابا متلفزا في بغداد
    © REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
    علاوي: برلمان العراق سيصوت على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء
    وكشف النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن أسماء المرشحين الذين اختارهم رئيس الحكومة الاتحادية، لتمثيل إقليم كردستان، وتفاصيل المفاوضات الجارية للتوصل إلى حلول مرضية تنهي الأزمة القائمة.

    وأوضح كوجر أنه "كانت هناك جلسة لرئاسة الإقليم، وباقي الرئاسات، ورؤساء الكتل، عقدت مؤخراً، واتفقوا أن تستمر المفاوضات لحين يوم التصويت، بالتالي نتائج المفاوضات ستقرر مشاركتنا، أو عدم مشاركتنا للتصويت في جلسة البرلمان اليوم الخميس".

    وعدّد كوجر النقاط الأساسية لمفاوضات إقليم كردستان، والكتل الكردستاني، مع رئيس الحكومة الجديد علاوي، وهي أولاً: حفظ، وحماية، وإعطاء كامل الصلاحية للإقليم كي يقرر بنفسه الوزراء، وليس القرار بدلا عنه في الاختيار.

    وثانيا: المفاوضات الخاصة بحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية العامة، وثالثا:  الوزراء في ما يخص الإقليم، ورابعا: في ما يخص الاتفاقات المبرمة بين المركز والإقليم قبل محمد توفيق علاوي الذي عليه احترامها.

    حاكم صدام

    وعن حصة المكون الكردي من الكابينة الحكومية، أفاد كوجر، قائلا: "إن رئيس مجلس الوزراء، كما أخبرنا في جلسته معه أنه حدد للكرد 3 وزارات هي: المالية، والعدل، والتجارة".

    وأضاف كوجر  أن الشخصيات التي كشفها لنا رئيس مجلس الوزراء محمد علاوي، عن المكون الكردي هم :

    القاضي رزكار محمد أمين، الذي كان أول من حاكم رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، لوزارة العدل، وعادل عبد الكريم لوزارة التجارة، وشوان إبراهيم طه، خبير اقتصادي مرموق على مستوى عالمي، وكان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد اختاره مستشارا له، لوزارة المالية.

    استحقاق مبرم

    ويبين كوجر، أن القضية ليست قضية عدالة، بل استحقاق وقرار، منذ البداية عن مجيء الممثلين عن الإقليم لبناء الحكومة الجديدة، بعد التغيير عام 2003، مع بغداد، تم الاتفاق على العمل وفق مبدأ الشراكة، وليس المشاركة.

    وتابع: "الشراكة في القرار، ورسم السياسة العامة، وإدارة البلد، لكن ما ينتهجه رئيس الحكومة، هو المشاركة، وليس الشراكة، ويختار بدلا عنا، نحن لا نقبل ولا نرضى بذلك، لأننا جزء أصيل في الدولة، ولدينا حكومة معترف بها وفق الدستور، بالتالي حكومة الإقليم هي التي من ستقرر من يمثل المكون، في الحكومة الاتحادية، وليس رئيس الوزراء".

    وأكمل كوجر:  "يجب أن يكون هناك معيار للاستحقاق، فإذا كان عدد المقاعد النيابية هو المعيار، فيكون عدد نواب الكرد في البرلمان هم 58 نائباً بتقسيم عددهم على المجموع الكلي للنواب 329 نائباً، والناتج يضرب بعدد الوزارات 22 وزارة، الناتج يكون حوالي 4 وزارات".

    وأكد كوجر: "أنا أناقش مع رئيس الوزراء، عدد الوزارات المخصصة لنا، أو الشخصيات التي أختارها، لأنها كلها قضايا يجب أن نتجاوزها، والخروج من عنق الزجاجة عسى أن تحل الأمور، متداركا، لكن الذي أوقفنا معه، وعارضناه، ولن نستطع تجاوزه هو سلب إدارة الإقليم في اختيار ممثليها.

    النصاب

    واختتم النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، معبراً، أن جلسة البرلمان المحدد عقدها اليوم، لا أحد يعرف هل سيكتمل بها النصاب أو لا، وإذا أكتمل، هل سيتم التصويت، وتمرير الحكومة أو لا، وإذا تم التصويت هل سيتم على كل الوزراء، أو على عدد منهم، منوها إلى أنه في حال عدم مشاركة نواب الكتل التي تمثل المكون السني، ستبقى وزاراتهم معلقة، وكذلك الحال بالنسبة لنواب المكون الكردي، وهذا دارج في الحكومات السابقة.

    وأعلن تحالف القوى العراقية، موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به، رئيس الوزراء، محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة.

    وقال التحالف في بيان تلقته مراسلتنا، الاثنين الماضي 24 فبراير/شباط، إن منهج رئيس الحكومة، هو منهج أزموي لا يتناسب، والهدف المزمع من تشكيلها، في حل الأزمات بين الحكومة، والشعب من جهة، أو بين الحكومة، والقوى السياسية من جهة أخرى، الأمر الذي سيزيد من حالة الاحتقان، والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة.

    وأضاف، بناءً على ذلك فإننا نطالب القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير، وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها، كما وأن تحديد موعد جلسة للتصويت بمنح الثقة من قبل رئيس النواب إنما هو جزء من واجبه الدستوري، ولا علاقة له بموقفنا السياسي.

    وأنهى تحالف القوى بيانه، معلنا، بأنه لن يحضر جلسة التصويت بالثقة المزمع عقدها يوم الخميس 27 الجاري.

    وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أن البرلمان سيصوت، الخميس، على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

    وقال علاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يوم أمس الأربعاء 26 فبراير: "غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين"، مضيفاً أن "الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته".

    كما تابع قائلا: "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع"، معتبرا أن "شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة".

    وقدم البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء الماضي الموافق 25 من الشهر الجاري، طلبا إلى القضاء لإجراء تحقيق فوري مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

    وحذر علاوي، في وقت سابق، مما قال "إنه مخطط لإفشال تمرير حكومته، بدفع مبالغ مالية لأعضاء في البرلمان، لحثهم على عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية".

    وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

    وتشهد بغداد ومدن الجنوب، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزرارات وإعفاء بعض المسؤولين
    السعودية... أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء بعض المسؤولين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك