الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة دون طيار أقلعت من غزة باتجاه البحر المتوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة دون طيار بعد رصدها تقلع من قطاع غزة، وتحلق بشكل استثنائي غربا فوق البحر الأبيض المتوسط.

القدس – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، اليوم الخميس: "أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة طائرة دون طيار تم رصدها وهي تقلع من قطاع غزة وتحلق بشكل استثنائي غربا فوق البحر الأبيض المتوسط".