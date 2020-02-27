"بعد تعليق العمرة"... ماذا تفعل إذا كنت قد حصلت على التأشيرة؟

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، بيانا تجدد فيه التأكيد أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة.

وبحسب البيان، أكدت الوزارة تعليق الدخول لمن حصل (بالفعل) على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً، كخطوة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد. عليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة كذلك تم تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 27, 2020

​وقالت الوزارة إنها "تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين في الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة".

مركز خدمات المستفيدين بالوزارة يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات من حصل على التأشيرة ويرغب في معرفة الاجراءات المتبعة على الرقم

00966920002814 حيث تحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية:مصر / الجزائر / الباكستان / الهند / إندونيسا / تركيا — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 27, 2020

​وأشارت الوزارة إلى أنها تتلقى الاستفسارات على رقم "00966920002814، حيث تحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية: مصر، الجزائر، باكستان، الهند، إندونيسا، تركيا".

كما يمكن الاستفسار على ايميل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة mohcc@haj.gov.sa و hajcc@haj.gov.sa

و حساب المركز على تويتر MOHU_CSC@ — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 27, 2020

​وأضافت الوزارة في بيانها أنه "يمكن الاستفسار على إيميل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة mohcc@haj.gov.sa وhajcc@haj.gov.sa، وحساب المركز على تويتر MOHU_CSC@".

أكدت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أن الجهات الصحية في المملكة اتخذت أعلى المعايير الاحترازية، والإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى بلاد الحرمين.

#عاجل

قررت حكومة #المملكة اتخاذ إجراءات احترازية أولها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 26, 2020

​وفي بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع "تويتر"، قالت وزراة الخارجية، "تتابع المملكة عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".