مقتل مدني سوري بصاروخ إسرائيلي عند خط "برافو" في الجولان

استهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخ موجه، مواطنا سوريا في بلدة حضر في القطاع الشمالي من الجولان السوري، شرق خط "برافو" الأممي الذي يشكل الحدود الشرقية لمنطقة فصل القوات المتحاربة التي حددتها الأمم المتحدة بعد حرب تشرين (1973) بريف القنيطرة الشمالي.