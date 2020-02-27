حمدوك: السودان غني لا يحتاج للمنح

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلده غني جدًا لا يحتاج للهبات والمنح، لافتًا إلى أن قرار البرلمان الألماني رفع العقوبات عن الخرطوم، يؤسس لوضع اللبنات لنظام ديمقراطي راسخ في السودان.

الخرطوم – سبوتنيك. وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني، في الخرطوم، اليوم الخميس: "رفع العقوبات الألمانية عن السودان يؤسس لوضع اللبنات لنظام ديمقراطي راسخ في السودان".

وأضاف: "السودان غني جدًا لا يحتاج للهبات والمنح ولكن بحاجة للعمل مع الشركاء للخروج من عنق الزجاجة".

وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قد أكد التزام بلاده مع مجموعة أصدقاء السودان لإزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية لدى المؤسسات الدولية والأوروبية.

وأضاف: "هناك مشاكل في السودان منها الدين الخارجي والوضع الاقتصادي، وزيارتي تعد إشارة إلى الدول، التي لم تر التغيير في السودان"، مضيفا: "لكن يجب دعم السودان".

وتابع الرئيس الألماني: "اتخذنا خطوة أولى توفر 80 مليون يورو للتدريب المهني في السودان".

وأوضح أن محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء السوداني أكدت الاعتماد على ألمانيا كشريك اقتصادي، وعلى التعاون التنموي بين البلدين".