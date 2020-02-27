الكويت تعلق استخدام البطاقة المدنية لمواطني دول مجلس التعاون

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون للبطاقة المدنية.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنها قررت تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" للتنقل من وإلى دولة الكويت.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور حالات 43 حالة مصابة بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" الخاصة بهم.

وأفادت الوزارة بأن هذا الإجراء مؤقت، ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 43 حالة، لافتة إلى أن جميعهم يتمتعون بحالة جيدة، وفي طريقهم للشفاء.

وقال مسؤول في الوزارة بمؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "43 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس، وجميع المصابين بحالة جيدة وفي طريقهم للشفاء".

وأعلنت دولة الكويت، أمس الأربعاء، عن تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".