نائب رئيس البرلمان العراقي ينفي تأجيل التصويت على حكومة جديدة

وحسب "رويترز" قال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجّل اليوم الخميس جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وأضاف أن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.

ويطيل التأجيل أمد الأزمة السياسية بعد أن أجبرت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني. وما زال المهدي يقود حكومة تصريف أعمال.

وردت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية بعنف شديد على هذه الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب غياب فرص العمل وضعف الخدمات وتحولت سريعا إلى المطالبة بعزل النخبة الحاكمة.

وقتل نحو 500 شخص في الاضطرابات منذ ذلك الحين.

ورفض أغلب المحتجين ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسدا.

وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطفو فيها الخلافات بين رئيس البرلمان العراقي ونائبه الأول حول موعد جلسة التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في دليل واضح على حجم الخلاف بين القوى السياسية العراقية على رئيس الوزراء المكلف وتشكيلته الوزارية.