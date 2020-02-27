الإمارات تحسم الجدل حول فيديوهات وصور ومقاطع مدبلجة لإصابات بكورونا

وتابع العويس، في إحاطة إعلامية عقدها في أبوظبي، أن الطواقم الطبية العاملة تجري الفحوص اللازمة لمخالطي المصابين بالفيروس، أو المشتبه في إصابتهم به، على مدار الساعة. كما ترصد أيّ تطورات تتعلق بتفشّي الفيروس في أي منطقة جديدة من العالم، داعياً إلى عدم المبالغة في القلق والتهويل من خطورة الفيروس، وإلى الثقة بإجراءات وزارة الصحة والجهات المختصة في هذا الشأن، بحسب "الإمارات اليوم".

ولفت إلى أن " منظمة الصحة العالمية ، لم تُوصِ بحظر الطيران، ولو رأت في ذلك ضرورة لقرّرته"، مشددا على أن الدولة تتعامل بشفافية تامة في ما يتعلق بعدد الإصابات وطرق التعامل معها، وقال: "ليس لدينا ما نخفيه، وقد أعلنّا في يوم واحد عن أربع إصابات".

وأضاف العويس إن "العزل الطبي في الأمراض المعدية إجراء متعارف عليه، ونطبّقه وفق أفضل التوصيات والممارسات العالمية، وشدّد على أن مناطق العزل مجهّزة بالكامل بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروس إلى المناطق المجاورة، أو الطواقم الطبية العاملة، بأيّ حال من الأحوال".

وقال: "انتشرت فيديوهات وصور مفبركة ومقاطع مدبلجة لإصابات بالفيروس على غير الحقيقة".

وأضاف أن القادمين من المناطق الموبوءة بالفيروس، يخضعون للفحص الطبي، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لم تظهر، حيث تم تخصيص مركز اتصال يعمل على مدار الساعة للتقصّي والمتابعة، فيما تم وضع الإجراءات الرقابية الخاصة بالمدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية.

في سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها من السفر إلى 5 دول بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن سفارة الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا دعت المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.