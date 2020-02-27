تعليق التنقل ببطاقة الهوية للإماراتيين ومواطني مجلس التعاون

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه سيتم العمل بالقرار اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من يوم غد الجمعة.

وجاء ذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بإلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة .

وأشار بيان للهيئة إلى أنه قد تم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية، وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار، وتعتبر هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون للبطاقة المدنية.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنها قررت تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" للتنقل من وإلى دولة الكويت.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور حالات 43 حالة مصابة بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" الخاصة بهم.

وأفادت الوزارة بأن هذا الإجراء مؤقت، ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها من السفر إلى 5 دول بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن سفارة الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا دعت المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.