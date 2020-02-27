وكالة : وقف خدمات نقل الركاب "الفيري" بين الإمارات وإيران لإشعار آخر بسبب "كورونا"

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، عن وقف خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران لحين إشعار آخر بسبب كورونا.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات على صفحتها في تويتر خبرا يؤكد تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

#الإمارات تعلق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع #إيران حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة #فيروس_كورونا.#وام pic.twitter.com/ha3xNJc2j2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 27, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 19 حالة، وتعافي حالتين جديدتين منه.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.