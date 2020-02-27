نيبينزيا: الحل الوحيد لمشكلة إدلب وسوريا بشكل عام هو طرد الإرهابيين

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن الحل الوحيد لمشكلة إدلب وسوريا بشكل عام، هو الطرد النهائي للإرهابيين من هذا البلد ودون رجعة.

موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "الحل طويل الأمد الوحيد لمشكلة إدلب، وبصراحة، لسوريا بأكملها، هو الطرد النهائي ودون رجعة، للإرهابيين من هذا البلد".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، في وقت سابق، إن تركيا لم تتمكن من الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية. على وجه الخصوص، لم تقم بفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين.

وأعلنت الخارجية التركية، اليوم الخميس عقب الجولة الثالثة من المشاورات الروسية التركية في أنقرة، أن تركيا خلال المباحثات مع روسيا بشأن إدلب السورية أصرت على الوقف الفوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "خلال المباحثات، ناقش الوفدان الوضع في إدلب بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة تحقيق هدنة في أقرب وقت ممكن".

وتابع البيان "تحقيقاً لهذه الغاية تم اقتراح خطوات ينبغي اتخاذها في الميدان".

وأكد البيان "على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي والحاجة إلى منع وقوع كارثة إنسانية وإمكانية حدوث نزوح جماعي".