فنان خليجي يتحدث لجمهوره من داخل الحجر الصحي بعد أنباء عن إصابته بكورونا... فيديو

إلى البعض ‬ ‫بدال لا تنشغلون باشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤايروس الله يشافيهم و يعافينا جميعاً .. أما اللي يسأل عني من باب محبة اقوله مشكور وما قصرت انا حالياً في الفندق من وصلت ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف اشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه أخيرا .. الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة