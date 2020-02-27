الرئاسة التركية: قواتنا تستهدف مواقع للجيش السوري في إدلب ردا على مقتل جنود أتراك

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الجيش التركي يستهدف مواقع للجيش السوري في إدلب ردا على مقتل جنود أتراك.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة في بيان إن أنقرة قررت: "الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "الجيش التركي رد بالمدفعية على أهداف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال غربي سوريا، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك"، وفقا لوكالة الأناضول.

وقُتِلَ، مساء اليوم الخميس، 22 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب.

​وأوضح رحمي دوغان، أنه تم إدخال الجنود الأتراك من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

وأشار والي هطاي إلى أن علاج الجنود الأتراك المصابين مستمر في المستشفيات.

وكان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.