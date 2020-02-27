ارتفاع قتلى الجيش التركي إلى 29 وإصابة 36 آخرين في هجوم جوي سوري في إدلب

ارتفع عدد قتلى الجيش التركي، مساء اليوم الخميس 27 فبراير/شباط، جراء هجوم جوي سوري في إدلب إلى 29 قتيلا.

وقال والي هطاي، رحمي دوغان، إن عدد القتلى قد ارتفع إلى 29 قتيلا، بينما أصيب 36 جنديا تركيا.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن والي هطاي مقتل 22 جنديا في هجوم جوي لقوات الحكومة السورية على أفراد من الجيش التركي في إدلب.