ارتفاع عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب إلى 33 عسكريا

العالم العربي انسخ الرابط 1 0

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أعلن حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم في محافظة إدلب السورية الخميس إلى 33.