الأمين العام للأمم المتحدة يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في شمال غرب سوريا

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في شمال غرب سوريا وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية.