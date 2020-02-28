ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوداعي عسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن "محور بوسليم يشهد اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة الآن بين مليشيات حكومة الوفاق وحدات قوات الجيش الوطني الليبي".

واشار المصدر إلى أن "مليشيات حكومة الوفاق تقوم باستهداف مواقع للجيش الوطني الليبي بقذائف الهاون منذ ساعات الصباح الاولى وحتى المساء".