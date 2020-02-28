جاباروف: تركيا تحمي الإرهابيين في إدلب ويجب أن تتوقف عن ذلك

صرح نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، بأن تركيا تحمي الإرهابيين في إدلب ويجب أن تتوقف عن ذلك.

قال نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، إن تركيا لا تفي بالتزاماتها بمكافحة الإرهاب، وبسبب تصرفاتها أصبحت إدلب السورية معقلا للإرهابيين.

وشدد على أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدا للوضع ليس في سوريا فحسب وإنما في المنطقة بأكملها.