البحرين تبدأ خطة لإجلاء مواطنيها من إيران بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الجمعة، البدء في تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين من إيران، للفحص والحجر، نظرا لتفشي فيروس "كورونا" الجديد في مدنها.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البحرينية، فإنه في إطار تفعيل هذه الخطة، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في إيران لتسجيل بياناتهم، من خلال الاتصال على رقم هاتف معلن.

وزارة الخارجية تعلن البدء في تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران للفحص والحجرhttps://t.co/mMBYT40dgm pic.twitter.com/tSfMx7oNpj — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) February 28, 2020

​وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة.

وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، لفحصهم وحجرهم حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة.

كانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت، أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 33 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.