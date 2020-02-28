تركيا تفتح أبوابها لعشرات المهاجرين السوريين إلى أوروبا

توافد الكثير من المهاجرين السوريين إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، بعد أن صرحت تركيا بأنها ستسمح بعبور المهاجرين نحو أوروبا.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، يواصل آلاف اللاجئين من سوريا وباكستان وإيران والعراق التقدم نحو حدود تركيا مع أوروبا، بعدما أفادت تقارير، في الأمس، بأن تركيا "ستفتح الأبواب" أمام حركة اللاجئين.

وذكرت الوكالة، اليوم الجمعة، أنه على خلفية التقارير التي تفيد بأن حرس الحدود التركي لن يعيق عبور الحدود، تجمع اللاجئون الموجودون في تركيا من جنسيات مختلفة في مجموعات كبيرة ويتنقلون سواءً سيرًا على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل باتجاه نقاط الحدود البرية والبحرية التي تربط تركيا بدول أوروبية.

وقرر الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية الرفيعة، استغرق ساعات في العاصمة أنقرة، أمس الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول تركي كبير.

وفي نفس السياق، أعلنت مصادر حكومية أن اليونان قامت بتعزيز حدودها البحرية والبرية لأقصى درجة ممكنة، بسبب عبور الكثير من السوريين عن طريق تركيا إلى الحدود مع اليونان.