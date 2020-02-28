أبو الغيط يعلق على قرار السعودية تعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على قرار المملكة العربية السعودية تعليق العمرة بسبب فيروس كورونا الجديد.

أشاد أبو الغيط في بيان، بالإجراء الاحترازي والخطوة الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ).

كما نقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة، قوله إن الإجراء الذي اتخذته المملكة سيساهم ولا شك في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المصدر أن الأخذ بمثل تلك التدابير الوقائية يهدف إلى تحجيم انتشار الفيروس حفاظا على صحة وأرواح المعتمرين وضيوف الرحمن، خاصة وأن الأماكن الإسلامية المقدسة هي من أكثر الأماكن ازدحاما في العالم وبالتالي ترتفع فيها فرص الانتشار السريع للفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.

وكان اجتماع وزراء الصحة العرب، أكد أمس الخميس، ضرورة تكاتف الجهود العربية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، أن الجهات الصحية في المملكة اتخذت أعلى المعايير الاحترازية، والإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى بلاد الحرمين.

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وفي بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع "تويتر"، قالت وزراة الخارجية: "تتابع المملكة عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".