الصحة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

أصدرت الصحة الفلسطينية بيانا، اليوم الجمعة، علقت فيه على المخاوف بشأن وباء كورونا الذي ظهر مؤخرا في عدد من الدول.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "قدس" للأنباء: "لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا، في فلسطين حتى الآن"، مشيرة إلى أنه "تم إجراء 121 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، وكانت جميعها سلبية أي غير مصابة بالفيروس".

وأشارت الوزارة إلى "أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا عالميا 82 ألفا و294، منها 3664 سجلت خارج الصين في 46 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2747 في الصين و57 خارجها، وذلك استنادا لتقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية لغاية أمس الخميس".

وأوضح البيان أن "الحجر الصحي في مركز الحجر الخاص يطبق في حجر الأكاديمية على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الموبوءة بالفيروس وهي الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وماكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، والعراق".

ولفتت إلى أنه يجب أن يخضع مواطنو هذه الدول لحجر صحي مدته 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في الدول المذكورة.

وتابعت وزارة الصحة أن الحجر المنزلي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الآتية: الفلبين، وتايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وهي لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله".

يشار إلى أنه، قبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس التي انتشر بها الفيروس.