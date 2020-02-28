لبنان يوقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا

أصدر وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، اليوم الجمعة، قرارا بوقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا.

بيروت - سبوتنيك. وأشار القرار إلى أن الدول المعنية تشمل الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا، وعند الحاجة، دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان"، وذلك بناء على توصية وزير الصحة العامة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا ونظرا للضرورة القصوى، بحسب ما جاء في قرار الوزير اللبناني.

وتضمن القرار: "تكليف المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت باستثناء الرحلات التي تقل حصرا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان".

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وآلاف الإصابات.