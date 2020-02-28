قائد عسكري: كل تمركزات القوات التركية تحت مرمى نيران الجيش الليبي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن كل تمركزات القوات التركية باتت تحت مرمى نيران الجيش.

يأتي ذلك بعد إعلان القيادة العامة للجيش الليبي مقتل عدد من الجنود الأتراك، في قصف شنته قوات الجيش على "قاعدة معيتيقة"، مساء الأربعاء.

وأضاف المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن الجيش استهدف موقعا للطائرات المسيّرة ومنصة رادار.

المحجوب: تم استهداف موقع للطائرات المسيرة ومنصة رادار — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) February 28, 2020

وأشار إلى أن كيلومترات قليلة تفصل الجيش عن قلب العاصمة طرابلس، و"لو قررنا خرق وقف إطلاق النار لكنا في قلب طرابلس".

وقال المحجوب لـ"سكاي نيوز عربية" إن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على مطار معيتيقة إلى نقل المعدات والآليات العسكرية.

المحجوب: كل تمركزات القوات التركية تحت مرمى نيران الجيش الوطني الليبي — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) February 28, 2020

وأضاف أن ما بين 7 إلى 10 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بالمدفعية على المطار، الذي حوّلته أنقرة لقاعدة عسكرية، وفق قوله.

ولم يصدر تعليق رسمي من تركيا ولا من حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.