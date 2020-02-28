لافروف: الرئيسان الروسي والتركي يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع الراهن في إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا عبر مكالمة هاتفية مستجدات الوضع الراهن في إدلب.

وأكد لافروف أن الرئيسين الروسي والتركي ناقشا خلال مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، طرق تنفيذ الاتفاقيات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال لافروف: "أجريت اليوم محادثة هاتفية بين الرئيسين بوتين وأردوغان بناء على طلب من الجانب التركي، وتم التركيز خلالها على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتطبيق الاتفاق الأولي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتأزم الوضع في إدلب، الأسبوع الماضي، حين نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، تمكنوا خلاله من اختراق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.

ودمرت مقاتلات "سو 24" الروسية، دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب السورية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم وإيقاع خسائر بالمهاجمين.

في وقت سابق، قال حاكم محافظة تركيا الحدودية هاتاي، رحمي دوجان، إن 33 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية خلال هجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصًا.