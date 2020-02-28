وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إبعاد إيران من سوريا خلال الـ 12 شهرا المقبلة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

جاءت تصريحات بينيت في حوار مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أن الجيش الإسرائيلي وضع هدفا محددا ومهما، بأنه خلال 12 شهرا يجب أن تغادر إيران سوريا.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه ليس لدى إيران ما تبحث عنه في سوريا، قائلا: "إنهم ليسوا جيرانا لنا، وليس لديهم أي سبب للاستقرار بجانب إسرائيل، وسنقوم بإخراجهم من هناك في المستقبل القريب".

وأشار نفتالي بينيت إلى أنه "إذا كانت أغلب الأهداف في الماضي، هي قوافل دخلت سوريا من إيران عبر العراق، ثم إلى مرتفعات هضبة الجولان أو لبنان، فإن الأهداف أصبحت الآن مختلفة تماما"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، سبق أن قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه أعد خطة مع رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، للهجوم على قطاع غزة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "0404"، مساء الثلاثاء الماضي، أن بينيت قد صرح بأنه ونتنياهو أعدا خطة لعملية مختلفة، يعملا عليها قريبا بهدف إعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن لسان وزير الدفاع الإسرائيلي أن لدى بلاده هدف مهم واستراتيجي ممثلا في استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" من قطاع غزة، ولكن دون عملية تبادل أسرى، بدعوى أن هناك التزام أخلاقي ومعنوي باستعادتهم من "حماس"، عبر ممارسة الضغوط على حركة "حماس".