عقب تدخل روسي... عودة مياه الشرب إلى الحسكة بعد قيام التركي و"التركمانية" بقطعها

أكد مدير عام مؤسسة المياه الحكومية في الحسكة السورية المهندس محمود العكلة لوكالة "سبوتنيك": استئناف ضخ مياه الشرب إلى المحافظة صباح اليوم من "مشروع آبار علوك".

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الجيش التركي وميليشيات "المعارضة السورية التركمانية" أعادوا تشغيل مضخات (آبار علوك) رغم منعهم للفرق الفنية السورية من الدخول إليها، ما يؤشر إلى قيامهم بإغلاقها عمدا قبل نحو الأسبوع، في محاولة غير واضحة الأهداف، للضغط على نحو مليون مواطن من سكان المحافظة.

وقال العقلة إن جهودا حثيثة ومفاوضات ماراتونية بذلتها الشرطة العسكرية الروسية وأفضت في نهايتها إلى تشجيع قوات الجيش التركي وميليشيات المعارضة "السورية التركمانية" التابعة له، للتراجع عن قطع المياه وإعادة ضخها إلى مليون مواطن من سكان المحافظة.

وأكد العقلة بدء تشغيل مضخات المياه من محطة "مشروع أبار علوك" بريف رأس العين شمالي الحسكة اليوم الجمعة 28 شباط /فبراير، من قبل الجيش التركي وميليشيات المعارضة "السورية التركمانية" التابعة له، حيث يتم حالياً تعبئة خزانات محطتي "الحمة" و"العزيزية" بمدينة الحسكة، للبدء بضخها إلى السكان.

وبيّن العقلة أنه سيتم تزويد أحياء مدينة الحسكة بالمياه وفق برنامج التقنين المعتمد، مع استمرار الضخ إلا إذا حدث شيء طارئ، مشيرا إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية لإعادة عاملي "محطة علوك" إليها في أقرب وقت لضمان استمرار العمل فيها ومراقبة تجهيزاتها الفنية كونهم لديهم خبرة كبيرة بذلك.

وسعت الشرطة العسكرية الروسية إلى إعادة العمل في محطة "أبار علوك" بريف راس العين المغذية لمدينة الحسكة وبلدة تل تمر شمال شرق سوريا بعد قطعها من قبل الجيش التركي وميلشيات المعارضة "السورية التركمانية" التابعة له.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن دوريات الشرطة العسكرية الروسية توجهت يوم الخميس 27 شباط / فبراير من مدينة القامشلي إلى ريف مدينة رأس العين الواقع تحت سيطرة الجيش التركي وبرفقتها ورش تتبع مؤسسات المياه والكهرباء الحكوميتين، حيث تم إدخال طاقم للعمل إلى محطة كهرباء تحويل " مبروكة " بريف رأس العين الجنوبي على الطريق الدولي M4 لإعادة تشغيل المحطة وتزويد أطراف راس العين بالتيار الكهربائي، وهو ما تم بالفعل.

وتابع المراسل في حين لم تتمكن ورش تابعة لمؤسسة المياه من الدخول إلى مشروع أبار علوك بريف رأس العين لإعادة التشغيل بسبب منعهم من قبل الجيش التركي رغم إعادة تغذية أطراف رأس العين بالتيار الكهربائي.

وأوضح المراسل بأنه منذ قيام مجموعة من الضباط الأتراك وعناصر الفصائل " التركمانية " المسلحة في يوم 24 شباط على إيقاف الضخ من مضخات مشروع أبار علوك، بدأت الشرطة العسكرية الروسية اتصالاتها ومساعيها الحثيثة لإعادة ضخ المياه باتجاه مدينة الحسكة وتل تمر، وذلك لعدم حرمان مليون مواطن سوري من مياه الشرب.