الجزائر... تحاليل شخصين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا سالبة

أكدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، أن التحالیل الخاصة بالحالتین المشتبه في إصابتھما بكورونا بولاية ميلة شرقي البلاد جاءت سالبة.

صرحت مديرية الصحة لولاية ميلة في بیان "تعلن مديرية الصحة والسكان لولاية میلة، أن تحالیل المشتبه في إصابتھما بداء فیروس كورونا والموضوعین تحت الحجر الصحي، منذ 26 فیفري (شباط) بالمؤسسة العمومیة الإستشفائیة الإخوة طوبال، قد أثبت أنھا سلبیة من قبل معھد باستور بالجزائر العاصمة وقد غادروا المؤسسة يوم 27 فيفري الجاري".

من جابنه، أكد مدير الصحة لولاية باتنة، أمس الخميس، أن التحاليل التي أجريت على المواطن الإيطالي الثاني أظهرت عدم إصابته بفيروس كورونا.

وحسب بيان له، فإن التحاليل أظهرت أن الرعية الإيطالي كان مصابا بأنفلونزا موسمية، وهو يخضع للعلاج بالمؤسسة الإستشفائية بباتنة.

هذا وأعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، في وقت سابق، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وأكد التلفزيون الرسمي الجزائري أن الحالة لرجل إيطالي وصل إلى البلاد، يوم 17 فبراير/ شباط الجاري.