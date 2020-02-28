تسجيل
12:46 GMT28 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    خليفة حفتر وفايز السراج وعقيلة صالح وخالد المشري

    مصادر: فشل اجتماعات اللجنة العسكرية بليبيا رغم عدم الإعلان.. وتوقعات باشتباكات عنيفة

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/images/104429/47/1044294774.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002281044701048-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9/

    تتبادل الأطراف القصف في العاصمة طرابلس رغم استمرار الهدنة المعلنة حتى الآن، إلا أن الأوضاع على الأرض تؤكد عكس ذلك.

    حسب المعلومات التي أكدتها مصادر ليبية، فإن اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" لم تتوصل إلى نتيجة من شأنها التوافق الأمني، أو الوصول لحلول دائمة، خاصة أن بيان البعثة الأممية الأخير قال إن اللجنة العسكرية الليبية "5+5" توصلت إلى وقف مستدام لإطلاق النار في البلاد، وهو ما يتنافى مع الأوضاع وما حدث في العاصمة مساء الخميس من اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

    قوات الوفاق الوطني الليبية في طرابلس
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس
    الشواهد الأخرى تتمثل في انسحاب الوفد السياسي لمجلس النواب بعد وصوله لجنيف، ولقاء بعض الأعضاء مبعوث الأممي غسان سلامة، إلا أنهم قرروا عدم المشاركة والعودة إلى ليبيا، وهو ما يمكن قراءته في سياق فشل المحادثات العسكرية أيضا، خاصة أن الجهات السياسية في الشرق الليبي تتخذ قراراتها بالتنسيق مع الجانب العسكري المتمثل في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

    المعلومات التي أكدتها بعض المصادر الليبية لـ"سبوتنيك"، يتوازى معها قول العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني الليبي، وآمر غرفة الإعلام، إن الطرف الآخر في الغرب الليبي حاول التحايل على مسألة نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها.

    في حديثه لـ"سبوتنيك"، أشار المحجوب إلى أن هناك محاولة لإعادة تجربة الصخيرات مرة أخرى والإبقاء على جماعة الإخوان مرة أخرى، وأن القوات المسلحة الليبية ترفض هذا الأمر.

    وأشار إلى أن الجيش أوقف العمليات العسكرية وذهب للمحادثات حتى لا يقال إنه لا يرغب في الحل، إلا أن عمليات التحايل والإبقاء على جماعة الإخوان والميليشيات غير مقبولة.

    وفيما يتعلق بجنيف واحتمالية تشكيل حكومة جديدة، أوضح أن اللجنة السياسية المشكلة من البرلمان، وبالتالي فإن ما يحدث الآن لا يعبر عن الشعب الليبي.

    فشل المحادثات الأمنية بات مؤكدا بحسب المصادر والشواهد التي يؤكدها أيضا إعلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأسبوع الماضي، تعليق مشاركته في الحوار السياسي المنعقد في جنيف.

    وأشار البيان إلى أن "أهم تلك العوامل، تحقيق تقدم في المسار العسكري "5+5"، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية"، مضيفا أن تلك العوامل هي "الالتزام بالاتفاق السياسي، كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق"، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

    قصف ميناء طرابلس البحري في ليبيا
    © REUTERS / AHMED ELUMAMI
    الأمم المتحدة تدين "بشدة" استمرار خرق الهدنة في ليبيا
    من ناحيته انتقد عثمان بركة عضو الجبهة الشعبية بليبيا، منهجية عمل البعثة الأممية في ليبيا، بأنها تعمل بشكل خاطيء لا يمكن معه حل الأزمة.

    ويرى بركة أن عمليات الحوار العسكري أو السياسي فشلت قبل أن تبدأ، خاصة أنها لم تبن على أسس سليمة تراعي التركيبة الليبية، وأن الإصرار على بقاء الإخوان في المشهد في ليبيا لن يساهم في اي تقدم على الأرض.

    ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن طرابلس تحترق، بسبب القصف التركي، وأن العالم يتجاهل هذا التدخل وقتل الشعب الليبي، على حد قوله.

    وأوضح أن من حضروا في جنيف هم جماعة الإخوان وأعضاء المقاتلة الذين يبحثون عن فرصة للبقاء في المشهد السياسي بأي شكل.

    وشدد عثمان أنه بعد فشل اجماعات اللجنة العسكرية وكذلك السياسية، فإنه من المتوقع أن تشهد طرابلس اشتباكات عنيفة بين الأطراف.

    المسار السياسي

    في 25 فبراير/ شباط، رحبت بعثة الأمم المتحدة برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة، وآخرها البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي.

    رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
    © AFP 2019 / ABDULLAH DOMA
    مجلس النواب الليبي يضع 12 شرطا للمشاركة بالمسار السياسي في جنيف
    وجددت البعثة في بيانها دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم، الذين يدفعون اثمانًا باهظةً عن كل يوم تأخير، حسب قول البيان.

    في وقت سابق، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، إن قرار المجلس تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حول الأزمة الليبية جاء بعد تجاهل البعثة الأممية إلى ليبيا تساؤلات المجلس حول المشاركين في الحوار وإطاره الزمني.

    وبحسب جميع المصادر التي تواصلت معها "سبوتنيك"، على مدار الأيام الماضية من"النواب" و"الأعلى للدولة"، أجمعوا على فشل المسار السياسي في ظل عدم حضور الأطراف السياسية.

    وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

    انظر أيضا:

    الجيش الليبي ينشر فيديو لسيارات مدنيين متفحمة جراء "قصف تركي" في ليبيا
    ليبيا... تعليمات عاجلة لشراء 6 ملايين كمامة واقية لمواجهة "كورونا"
    ليبيا... مباحثات عقيمة وسط غياب برنامج وطني
    ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس
    الأمم المتحدة تدين "بشدة" استمرار خرق الهدنة في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    اجتماع, أخبار, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزرارات وإعفاء بعض المسؤولين
    السعودية... أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء بعض المسؤولين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك