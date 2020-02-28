الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تأزم الوضع في شمال سوريا

أعرب المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من تفاقم الوضع في إدلب، داعيا جميع أطراف النزاع إلى إيقاف الهجوم في الشمال السوري.

أمستردام - سبوتنيك . وقال ستانو: "إن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، على اتصال مكثف مع جميع الحلفاء لمناقشة كيفية تدخل بروكسل لخفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأشار المتحدث، اليوم، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية: "إن التصعيد في إدلب خطير ويجب أن يتوقف على الفور، ونحن نشجع جميع الأطراف على خفض التصعيد والذي تسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية للمدنيين".

وأضاف ستانو: "الوضع في سوريا يقلقنا كثيرًا، ونحن نحاول أن نجد طرقاً لحل الأزمة، خاصة حول الوضع في إدلب. كما أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، منذ ليلة أمس، على اتصال مستمر مع حلفائنا لمناقشة كيف وما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعله أكثر لخفض التصعيد في المنطقة."

وتابع: "نحن على اتصال مستمر مع روسيا، على مستوى السفراء وغيرها من المستويات، وبوريل على اتصال أيضا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسيتواصل معه اليوم أيضا".

ونوه ستانو: "من المهم جدا فتح قنوات لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، ونحن نعمل مع تركيا ومع المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات للمحتاجين، كما أننا ندعم المنظمات الإنسانية التي تستطيع الوصول بشكل أوسع إلى المحتاجين المدنيين".

وشدد الناطق الرسمي للشؤون الخارجية الأوروبية: "ليس هناك أي تصريحات رسمية من تركيا عن اتفاقية الهجرة بيننا، أو معلومات حول نية أنقرة تغيير سياستها حول الهجرة، ولذلك، من وجهة نظرنا، مازال الاتفاق بيننا مستمر، كما أننا نشجع تركيا على تواصل التزامها ببنود الاتفاق مع بروكسل".