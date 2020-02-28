غسان سلامة: الوضع في ليبيا يشير إلى احتمال انهيار كامل للهدنة

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الوضع في ليبيا خلال اليومين الماضيين يشير إلى احتمال انهيار حالة وقف إطلاق النار.

جنيف - سبوتنيك. وقال سلامة: "وقع انتهاك خطير للغاية لوقف إطلاق النار في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الواقع، كان من الممكن أن يؤدي إلى تقويض شبه كامل لوقف إطلاق النار مع قصف مناطق كثيرة، وتعرض مطار طرابلس لهجمات في الساعة السابعة صباحًا".

يشار إلى أن الأطراف المتصارعة في ليبيا تتبادل القصف في العاصمة طرابلس رغم استمرار الهدنة المعلنة حتى الآن، إلا أن الأوضاع على الأرض تؤكد عكس ذلك.

وحسب المعلومات التي أكدتها مصادر ليبية، فإن اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" لم تتوصل إلى نتيجة من شأنها التوافق الأمني، أو الوصول لحلول دائمة، خاصة أن بيان البعثة الأممية الأخير قال إن اللجنة العسكرية الليبية "5+5" توصلت إلى وقف مستدام لإطلاق النار في البلاد، وهو ما يتنافى مع الأوضاع وما حدث في العاصمة، مساء الخميس، من اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وتتمثل الشواهد الأخرى في انسحاب الوفد السياسي لمجلس النواب بعد وصوله لجنيف، ولقاء بعض الأعضاء مبعوث الأممي غسان سلامة، إلا أنهم قرروا عدم المشاركة والعودة إلى ليبيا، وهو ما يمكن قراءته في سياق فشل المحادثات العسكرية أيضا، خاصة أن الجهات السياسية في الشرق الليبي تتخذ قراراتها بالتنسيق مع الجانب العسكري المتمثل في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

المعلومات التي أكدتها بعض المصادر الليبية لـ"سبوتنيك"، يتوازى معها قول العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني الليبي، وآمر غرفة الإعلام، إن الطرف الآخر في الغرب الليبي حاول التحايل على مسألة نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها.