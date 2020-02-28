خدمة خاصة من "أوبر" لموظفي الحكومة المصرية

وأفاد أحمد علي مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر، أن شركة "أوبر مصر" ستعمل على وضع البرنامج تحت اسم "Uber For Government"؛ وذلك لتوفير خدمة نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية بتكلفة شهرية مناسبة، بحسب ما نشرته صحيفة "المال" المصرية.

وأشارت الصحيفة أن إعلان "أوبر" جاء خلال الاجتماع الذي عقده، مدير سياسات شمال أفريقيا بالشركة، اليوم، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه أعلن أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، أن الشركة لديها الآن أكثر من 130 ألف سائق، وتنقل بشكل يومي مئات الآلاف من الركاب لوجهات مختلفة .

وأشار مدير شركة أوبر إلى اهتمام الشركة بزيادة نطاق استثماراتها فى السوق المصرية الواعدة.

وأوضح مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة "أوبر" أن الشركة تدرس إمكانية إدخال برنامج "Uber Intercity" الذي سيسهل عملية التنقل داخل العاصمة الإدارية ومختلف محافظات مصر.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس/آذار الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير/كانون الثاني المقبل.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

نشرت "أوبر" بيانا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه إتمام صفقتها للاستحواذ على "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيان، إنه "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".

وأشارت "أوبر" إلى أن تلك الصفقة "تعد الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

كما أكدت "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، بيان "أوبر"، وأعلنت أنها تدخل "الفصل الثاني" من تاريخها، بانضمامها إلى منظومة "أوبر" العالمية.