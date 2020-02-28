الرئيس اليمني يعين رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش

عيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة في الجيش.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن "قرارا رئاسيا قضى بتعيين اللواء الركن صغير حمود عزيز رئيسا لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق، وذلك خلفا للفريق الركن بحري عبد الله النخعي".

صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين صغير عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة - Saba Net :: سبأ نت https://t.co/vzQqu5bGCa — وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) February 28, 2020

وعمل عزيز خلال الفترة الماضية رئيسا للعمليات المشتركة ونائبا لرئيس الأركان.

وكان هادي قد عين عزيز قائدا للعمليات المشتركة للجيش في الـ 11 من شهر يوليو/تموز من العام 2019.

كما تقلد عزيز، في وقت سابق، منصب رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وصغير عزيز هو برلماني يمني وزعيم قبلي والتحق بالسلك العسكري مبكرا من حياته.

ويأتي تعيين عزيز في رئاسة الأركان خلفا للفريق الركن بحري عبد الله سالم النخعي والذي شغل المنصب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ويخوض الجيش اليمني معارك ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق عدة باليمن منذ أواخر 2014.