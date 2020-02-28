السعودية تكشف العدد الأولي لتأشيرات العمرة المؤجلة

كشف سعد القرشي، عضو الهيئة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الأعداد الأولية للتأشيرات التي تم تأجيلها.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة أبلغت كافة شركات الطيران والوكلاء بالإجراءات والخطوات الجديدة وتأجيل الرحلات لوقت لاحق.

وأوضح أن "عدد التأشيرات التي أرجئت إلى وقت لاحق، حتى الآن، بلغ نحو 110 آلاف تأشيرة، إلا أنها ليست الإحصائية النهائية، خاصة أن اللجنة لم تحصر كافة التأشيرات من جميع الدول".

وأشار إلى أن "المملكة تعمل الآن على تهيئة الأوضاع على المنافذ الحدودية البحرية والبرية والمطارات، ووضع كافة الأجهزة والفرق الطبية اللازمة من أجل استئناف الرحلات مرة أخرى".

وفي تصريحات سابقة قال مروان شعبان، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن تعليق عمليات العمرة هو تعليق مؤقت لا نهائي، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى المملكة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الخميس 27 فبراير/ شباط، أن المملكة ستستأنف رحلات الحج والعمرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة المتعلقة بالفحص والتعامل مع الأمر.

وتابع بقوله: "أتوقع أن يكون هذا الاستئناف في وقت قريب جدا".

وفيما يتعلق بمدى تأثير الأوضاع الراهنة وتفشي فيروس كورونا في بعض الدول على موسم الحج، أوضح شعبان: "حسب خبرتي فإن أكثر من وباء تفشى في سنوات سابقة ومنها إنفلونزا الخنازير والطيور، إلا أن المملكة لم تعلق الحج حينها، بل اتخذت كافة التدابير اللازمة دون تعليق الحج".

واستبعد تعليق الحج خلال الموسم الحالي، خاصة أنه على بعد نحو 5 أشهر من الآن، في ظل توقعات بتراجع انتشار المرض.