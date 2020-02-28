منصور بن متعب ينقل تعازي العاهل السعودي وولي عهده لأسرة مبارك

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لأسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.

وجاء ذلك خلال زيارة الأمير منصور بن متعب، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة لأسرة مبارك، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي. وكان في استقباله أبناء الرئيس المصري الأسبق، جمال وعلاء مبارك، وزوجته سوزان مبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز عن تعازيه ومواساته لأسرة مبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبها، أعربت أسرة حسني مبارك، عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وللأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز على تقديم واجب العزاء والمواساة.

الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز من عزاء الرئيس الراحل #مبارك في مسجد المشير طنطاوي pic.twitter.com/XQWGFMZxo6 — مجلة اقتصاديات (@ektisadiat) February 28, 2020

ووصل الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مقر عزاء الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

توفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الثلاثاء 25 فبراير/ شباط الجالاي، عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.