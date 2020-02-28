تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان

أعلن مستشفى بيروت الحكومي، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة رابعة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان أن المستشفى الحكومي في لبنان أصدر تقريرا أشار فيه إلى أنه "تم تشخيص اليوم حالة جديدة لمواطنة سورية مصابة بفيروس كورونا المستجد وقد أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج اللازم".

وأوضح المستشفى أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية وتم وضع 16 شخصا منهم في الحجر الصحي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الشخص المصاب إيراني الجنسية من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط/فبراير الجاري".

وأضاف البيان: "تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة، وهو موجود حالياً في غرفة العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

وأشارت الوزارة إلى أن حالة المصاب مستقرة، وناشدت جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.