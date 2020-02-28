وزيرة الإعلام اللبنانية: قرار من الحكومة بشأن إغلاق المدارس خلال 48 ساعة

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الجمعة، بعد جلسة مجلس الوزراء أنه في الساعات الـ48 المقبلة سوف يصدر قرار عن وزير التربية طارق مجذوب يحدد فيه موقفه من عدم إقفال أو إقفال المدارس لمدة أسبوع قابلة للتجديد، بسبب فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار بعد مناشدات الأهالي وزير التربية إقفال المدارس والجامعات تخوفاً من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وفي وقت سابق أعلن مستشفى بيروت الحكومي، عن تسجيل إصابة رابعة مؤكدة بفيروس كورونا من التابعية السورية وقد أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المستشفى أنها استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية وتم حجر 16 منها.

بالإضافة إلى بيان وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، والذي أكد تسجيل حالة إصابة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.

وقالت الوزارة: "إن الشخص المصاب إيراني الجنسية من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط/فبراير الجاري".

وأضاف البيان: "تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة، وهو موجود حالياً في غرفة العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

وأشارت الوزارة إلى أن حالة المصاب مستقرة، وناشدت جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وآلاف الإصابات.