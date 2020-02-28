غوتيريش: الأمم المتحدة تستعد لإرسال بعثة إنسانية إلى شمال غرب سوريا

أعلنت الأمم المتحدة تحضير بعثة إنسانية لإرسالها إلى شمال غربي سوريا من أجل الحصول على صورة واضحة لما يحدث هناك.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رد على سؤال عما إذا كان يرى أنه من الضروري إرسال موظفي الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا للحصول على صورة واضحة لما يحدث: "يجرى تحضير بعثة إنسانية أممية لهذا الغرض".

هذا وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعو من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث: "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعو من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غربي سوريا".

وأضاف المتحدث: "الأمين العام يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في إدلب وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية في تلك المنطقة".

هذا وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) هجوما واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/فبراير. ورد الجيش السوري على الهجوم، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، بقصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن، التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم. ونتيجة لذلك، قُتل 33 عسكريا تركيا وأصيب أكثر من 30 فردا بجروح.