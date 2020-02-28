فنانون ومسؤولون مصريون في عزاء حسني مبارك... صور وفيديو

واستقبل أبناء الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال، وزوجته سوزان مبارك، في مقر العزاء، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، والممثلون لسفارات الكويت والمملكة العربية السعودية.
الوطن| #سوزان_مبارك من داخل عزاء الرئيس الأسبق https://t.co/BLWOtALoE6 pic.twitter.com/CNsJlV4LAN— أخبارك.نت (@akhbarak) February 28, 2020
ومن نجوم الفن، حضر العزاء أحمد عز، ومحمد رمضان، وعمرو دياب ودينا الشربيني، ومحمد هنيدي، ولبلبة، ويحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وميرفت أمين، ويسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.
عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء الرئيس الراحل #حسني_مبارك منذ قليل #عرب_وود pic.twitter.com/5dBugspEjd— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) February 28, 2020
محمد رمضان في عزاء #مبارك الله يرحمه ويغفر له— راندا عاشقة أمها 😪💓 (@01nTwAwCRLXbweL) February 28, 2020
جدع يا رمضان pic.twitter.com/CN0lFwRVUq
وحضر من المسوؤلين كل من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء أركان حرب محمود خلف قائد الحرس الجمهوري في عهد مبارك، ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، ورئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف.
#أحمد_نظيف و #حبيب_العادلي يشاركون في #عزاء_مبارك#حسني مباركhttps://t.co/G2ffkRoJAl pic.twitter.com/EcYfRq4Piv— اليوم السابع (@youm7) February 28, 2020
#أحمد_أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية و #عمرو_موسى يشاركان في عزاء #حسني_مبارك— القاهرة الآن مع لميس الحديدي (@CairoAlaan) February 28, 2020
#القاهرة_الآن #لميس_الحديدي #عزاء_مبارك pic.twitter.com/hpZsFtGE2I
مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.— الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب (@wh9_e0) February 28, 2020
وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. pic.twitter.com/8rObE4mVVv
ومن نجوم الرياضة، حضر رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، وأحمد حسن، ومصطفى يونس، ومحمد زيدان، ورئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور.
#محمود_الخطيب و #مصطفى_يونس و #محمد_زيدان يشاركون في #عزاء_مبارك #القاهرة_الآن #لميس_الحديدي pic.twitter.com/6cG9PBRNju— القاهرة الآن مع لميس الحديدي (@CairoAlaan) February 28, 2020
وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء 25 فبراير/ شباط، في مستشفى الجلاء العسكري، بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها.
وأقيمت مراسم جنازة عسكرية رسمية الأربعاء، شرق القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة، ونقل بعدها الجثمان بطائرة عسكرية ليواري الثرى في مقابر الأسرة بمصر الجديدة.
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