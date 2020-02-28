فنانون ومسؤولون مصريون في عزاء حسني مبارك... صور وفيديو

تلقت أسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، اليوم الجمعة، واجب العزاء في وفاته، من جانب العديد من المسؤولين والفنانين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

واستقبل أبناء الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال، وزوجته سوزان مبارك، في مقر العزاء، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، والممثلون لسفارات الكويت والمملكة العربية السعودية.

ومن نجوم الفن، حضر العزاء أحمد عز، ومحمد رمضان، وعمرو دياب ودينا الشربيني، ومحمد هنيدي، ولبلبة، ويحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وميرفت أمين، ويسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.

عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء الرئيس الراحل #حسني_مبارك منذ قليل #عرب_وود pic.twitter.com/5dBugspEjd — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) February 28, 2020

محمد رمضان في عزاء #مبارك الله يرحمه ويغفر له

جدع يا رمضان pic.twitter.com/CN0lFwRVUq — راندا عاشقة أمها 😪💓 (@01nTwAwCRLXbweL) February 28, 2020

​وحضر من المسوؤلين كل من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء أركان حرب محمود خلف قائد الحرس الجمهوري في عهد مبارك، ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، ورئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف.

مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.



وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. pic.twitter.com/8rObE4mVVv — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب (@wh9_e0) February 28, 2020

ومن نجوم الرياضة، حضر رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، وأحمد حسن، ومصطفى يونس، ومحمد زيدان، ورئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور.

وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء 25 فبراير/ شباط، في مستشفى الجلاء العسكري، بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها.

وأقيمت مراسم جنازة عسكرية رسمية الأربعاء، شرق القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة، ونقل بعدها الجثمان بطائرة عسكرية ليواري الثرى في مقابر الأسرة بمصر الجديدة.