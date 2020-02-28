قتيلان وجريح من القوات العراقية بهجومين لـ"داعش" في كركوك

قتل عنصران من قوات الأمن العراقية وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في هجومين منفصلين شنتهما عناصر إرهابية، جنوبي محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه مساء اليوم،" بأن القوات الأمنية في محافظة كركوك، شمالي البلاد، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية، شنت هجوما على إحدى نقاط اللواء 45 في الفرقة 11 بقرية "مطيق" شمال قضاء داقوق، جنوبي المحافظة.

وأعلنت الخلية في البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرأمن، وإصابة آخر بجروح.

وأضافت الخلية، أن عناصر إرهابية شنت هجوما على الفوج الثالث باللواء 56 في الحشد الشعبي بقرية الحمدانية في قضاء داقوق، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن.

ونفذت القوات العراقية، يوم الإثنين الماضي، 24 شباط/فبراير، عملية إنزال نوعية بإسناد من التحالف الدولي ضد الإرهاب، أسفرت عن قتل ثلاثة مقربين من زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال آخرين، في كركوك، شمالي البلاد.

هذا وشهدت كركوك في الثامن من يناير الماضي، انفجار عبوة ناسفة خلال قيام اللواء 45 بواجب تفتيش في "مفرق بامور الخشامنة"، ضمن قاطع المقر المتقدم، ما أسفر عن إصابة آمر اللواء ومقاتل آخر بجروح شديدة.