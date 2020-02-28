لبنان... إغلاق المدارس من 29 فبراير حتى 8 مارس بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة التربية اللبنانية، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس، من 29 فبراير/ شباط الجاري، وحتى 8 مارس/ آذار المقبل، وذلك كإجراء وقائي من فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان صادر من المكتب الإعلامي للوزارة: "حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وكإجراء احترازي، يطلب معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، الإقفال ابتداء من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 حتى مساء الأحد الواقع فيه 8 آذار 2020، على أن تتابع بعدها المستجدات الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه، بالوعي والتعاون نستطيع تجاوز كل الأزمات"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وجاء قرار وزارة التربية اللبنانية، بعدما أعلن مستشفى بيروت الحكومي، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة رابعة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان أن المستشفى الحكومي في لبنان أصدر تقريرا أشار فيه إلى أنه "تم تشخيص اليوم حالة جديدة لمواطنة سورية مصابة بفيروس كورونا المستجد وقد أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج اللازم".

وأوضح المستشفى أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية وتم وضع 16 منها في الحجر الصحي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الشخص المصاب إيراني الجنسية من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط/فبراير الجاري".

وأضاف البيان: "تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة، وهو موجود حالياً في غرفة العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

وأشارت الوزارة إلى أن حالة المصاب مستقرة، وناشدت جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.

وقالت وزارة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، في بيان: "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.