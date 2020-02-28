الجيش اليمني: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في غارات على تعزيزات في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، وقوع خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في غارات جوية للتحالف العربي، على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر اللواء 101 مشاة في الجيش اليمني، على صفحته في "فيسبوك"، أن "مقاتلات التحالف شنت 15 غارة جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية للحوثيين في جبهات متفرقة في الجوف، بينها آليات تقل عناصر في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف".

وأكد "سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بينهم القيادي عسكر الحزمي، وإعطاب 3 آليات قتالية في جبهتي حام والغيل".

وأشار إلى "اندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في سلسلة جبال العقبة جنوب مديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات التحالف نفذت خلال الساعات الماضية، 25 غارة على مديريتي المصلوب والغيل في محافظة الجوف، ومديرية مجزر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.