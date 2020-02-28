الحوثي يعلق على إعلان السعودية تعليق دخول مواطني الخليج إلى مكة والمدينة

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، محمد على الحوثي على قرارات السعودية الأخيرة في ما يتعلق بدخول المعتمرين والسياح إلى مكة والمدينة، على خلفية التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال الحوثي على حسابه بموقع "تويتر": إن المملكة "تستهدف الحج ومكة المكرمة والمدينية المنورة، وإن وباء كورونا هو إحدى مبرراتها".

وأضاف الحوثي: "اذا كان الموضوع فقط لاجل وباء كورونا، فلماذا تسمح السعودية بالدخول إلى بقية المناطق في أراضيها".

وتابع: "لماذا يتم التعليق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الدخول إلا على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

اذا كان الموضوع فقط لاجل وباء #كورونا_السعوديه فلماذا يسمح بالدخول إلى بقية المناطق في المملكة العربية السعودية

ولا يتم التعليق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الدخول

الا على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 28, 2020

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، تعليق المملكة دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الخارجية السعودية إلى أن قرار التعليق هذا "مؤقت"، وقالت إن ذلك إجراء احترازي لمنع وصول كورونا.

وأوضحت المملكة أن التعليق جاء بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة، بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة فيروس "كورونا" الجديد ومنع انتشاره محليا وعالميا.

وعلقت على مواطنيها ومواطني الدول الخليجية استخدام بطاقة الهوية للتنقل من وإلى أراضيها. كما علقت الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر بها كورونا.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".