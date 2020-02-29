صحيفة: الإمارات تعلن تسيير عدد من الرحلات الجوية إلى إيران

أعلنت الإمارات، عن التنسيق مع إيران، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع، لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت السلطات المعنية في الإمارات التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة، حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها، مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء، وذلك حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وكان الإمارات، أعلنت يوم الاثنين الماضي، منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند، لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت وكالة أنباء الإمارات، يوم الخميس الماضي، عن وقف خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران لحين إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.