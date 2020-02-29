الجامعة العربية تحذر من خطورة التصعيد العسكري في شمال سوريا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيطأحمد أبو الغيط، كافة الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وحذر أبو الغيط، في بيان له، من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة".

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة، إن "التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجا صارخا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات"، مشددا على "أهمية التزام الأطراف كافة بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار".

ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، مؤكدا مسؤولية المجلس في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري، ومشددا على أن "اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء".

يتبع...