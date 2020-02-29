صحيفة: مشادات في مطار الكويت وعائدون من إيران يرفضون الخضوع للحجر الصحي

قالت صحيفة كويتية إن مشادات وقعت في المطار، بعد وصول دفعة من المواطنين العائدين من إيران.

ونقلت صحيفة "الراي"، صباح اليوم، السبت، عن مصدر مطلع قوله إن المشادات حدثت بين الأجهزة المختصة، الأمنية والصحية، في المطار، وبين المواطنون الذي رفضوا الانتقال بالحافلات إلى مركز الحجر الصحي وإصرارهم على الذهاب مباشرة إلى منازلهم.

وزارة الصحة .. لم تسجل أي حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 الساعة الماضية في دولة الكويت#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/i7XkazPVbX — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 29, 2020

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، صباح اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن جميع الحالات المسجلة سابقا في حالة صحية جيدة ومستقرة.

وأعلنت دولة الكويت، يوم الأربعاء الماضي، تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".