مقتل ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري العراقي في إطلاق نار من عناصر "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري العراقي، في إطلاق نار مباشر من قبل عناصر تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، في منطقة هور الباشا، شمالي العاصمة بغداد.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني صباح اليوم السبت "استشهاد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

ونفذت القوات العراقية، يوم 24 شباط/ فبراير الجاري، عملية إنزال نوعية بإسناد من التحالف الدولي ضد الإرهاب، أسفرت عن قتل ثلاثة مقربين من زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال آخرين، في كركوك، شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".