تتعلق بسوريا.. إسرائيل تبعث رسالة إلى تركيا

بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة، رسالة عاجلة إلى تركيا، تتعلق بسوريا.

وقدمت الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، تعازيها إلى السلطات التركية على خلفية مقتل 34 جنديا تركيا بقصف جوي في مدينة إدلب السورية.

İsrail Ankara Büyükelçiliği dün gece Türk askerlerinin şehit edilmesinden büyük üzüntü duymuştur. Yaralılara acil şifalar ve hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.#idlib — İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) February 28, 2020

ونشرت السفارة الإسرائيلية في تركيا تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، وجاء فيها أن "سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر مقتل الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم".

ويشار إلى أن تركيا أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف رتلا عسكريا تركيا في مدينة إدلب السورية إلى 34 جنديا، وأن مجموعة من الجنود الأتراك الآخرين تعرضوا لإصابات خطرة وتتم معالجتهم في محافظة هاتاي.

فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات السورية قصفت في منطقة إدلب بالقرب من بلدة بيهون، القوات التركية الموجودة بجانب الإرهابيين، والذين لا ينبغي وجودهم هناك، مؤكدة أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي ضربات جوية في المنطقة وقت حدوث الواقعة، وأن موسكو بذلت كل ما في وسعها للمساعدة بمجرد أن علمت بوجود القوات التركية.