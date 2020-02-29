أردوغان: دمرنا مستودعا كيمائيا لقوات النظام السوري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه جرى "تدمير مستودع كيميائي للنظام السوري مساء الجمعة".

وأضاف الرئيس التركي بحسب ما نقلت وكالة الأناضول: "لم نرغب بالوصول لهذه النقطة لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة".

وأعلن أردوغان "مقتل أكثر من 2100 عنصر من قوات النظام السوري وتدمير نحو 300 آلية" على حد قوله.