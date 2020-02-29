البحرين يعيد نحو 600 مواطن من إيران خشية "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أنه تم ترتيب عودة نحو 600 مواطن بحريني من إيران؛ وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد" في الجمهورية الإسلامية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإحصائيات تؤكد أن من تم ترتيب عودتهم من إيران، منذ تاريخ 25 شباط/فبراير الجاري، تجاوز 600 مواطن؛ والجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى".

Ministry of Foreign Affairs to begin implementing an evacuation plan for Bahraini citizens in Iranhttps://t.co/Q5n6qIA4e0 pic.twitter.com/lsKcDoiIUF — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) February 28, 2020

وأضافت الوزارة قائلة: "هناك رحلات طيران يوم غد الأحد من شيراز، والاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضاً من شيراز، من خلال طيران تابان الإيراني".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، إصابة 5 سيدات بالفيروس هن 4 مواطنات بحرينيات، ومواطنة سعودية؛ لافتة إلى أن هذه الحالات وصلت عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وتم نقل الحالات إلى أحد مراكز العزل الطبية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن بالفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البحرين 38؛ حالتهم جميعا مستقرة، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، حسبما أعلنت وزارة الصحة البحرينية.

وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيران إلى 388 حالة؛ وبلغ عدد الوفيات 34 حالة.